BuenLunes: las 7 noticias clave para arrancar el día con toda la información

El Papa Francisco aseguró que su postura en contra del aborto no es por cuestiones religiosas, sino que lo aborda como un tema humano. "Sobre el aborto ustedes saben qué pensamos. El problema del aborto no es un problema religioso. Nosotros no estamos en contra del aborto por religión, no. Es un problema humano", sostuvo el Sumo Pontífice.

Luego fue consultado sobre qué le diría a los padres que detecten orientaciones homosexuales en su hijo. "Les diría, en primer lugar, que recen, que no condenen, que dialoguen, que entiendan, que den espacio al hijo o a la hija", empezó Francisco y continuó si discurso haciendo una diferenciación en cuanto a la edad de las personas: "Cuando eso se manifiesta desde la infancia, hay muchas cosas por hacer por medio de la psiquiatría, para ver cómo son las cosas. Otra cosa es cuando eso se manifiesta después de los 20 años".