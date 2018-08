BuenLunes: las 7 noticias que tenés que leer para empezar el día con toda la información

2

Lo pidió el juez federal Claudio Bonadio, quien también solicitó al Senado de la Nación el desafuero de la ex presidenta y senadora nacional por Unidad Ciudadana. Si el oficialismo acepta que el allanamiento sea realizado en la vivienda y no en el despacho oficial, el bloque del PJ podría respaldar el pedido de requisa. La semana pasada Miguel Ángel Pichetto confirmó que no darán los votos para avanzar en el desafuero hasta tanto no haya condena firme.