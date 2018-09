BuenLunes: las 7 noticias que tenés que leer para empezar el día con toda la información

4

El juez federal Claudio Bonadio se dispone a dar por concluida la primera parte de la instrucción en la causa de los cuadernos de las coimas que registró el ex chófer Oscar Centeno y en la cual además de varios empresarios se encuentran en el centro la ex presidenta y actual senadora nacional, Cristina Fernández de Kirchner, y el ex ministro de Planificación Federal y diputado nacional, Julio De Vido.

Bonadio los procesaría a ambos e incluso podría pedir la prisión preventiva para la ex mandataria esta semana mientras aguarda para llamar a declarar a otros empresarios que fueron vinculados en los testimonios que prestó el financista de la familia Kirchner, Ernesto Clarens, que hasta aportó un pendrive con información de 200 empresas.