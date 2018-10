BuenLunes: las 7 noticias que tenés que leer para empezar el día con toda la información

6

El diputado provincial y ex líder de La Cámpora le apuntó al ex candidato presidencial del kirchnerismo y ex gobernador bonaerense. Aseguró que fue un “error garrafal” que fuera el presidenciable y consideró que fue un camino “al suicidio”. “Todos lo odiábamos a Scioli en La Cámpora, Cristina también”. “Menospreciaba todo lo que significaba La Cámpora, los pibes y demás”, aseguró.