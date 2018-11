4

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezará hoy el acto del Foro de Pensamiento Crítico, que organiza CLACSO y que se llevará a cabo en el estadio de Ferro. Antes brindará un discurso la ex presidenta de Brasil Dilma Rousseff, destituida en un polémico juicio político en 2016. También participará José “Pepe” Mujica, el ex presidente uruguayo.

Se espera un fuerte mensaje de la ex mandataria contra la gestión del presidente Mauricio Macri, con un tono “conciliador” con la oposición, en línea con los acuerdos que busca tejer con un sector opositor de cara a las elecciones del año que viene.