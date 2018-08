BuenMartes: las 7 noticias que tenés que leer para empezar el día con toda la información

2

Se trata de Claudio Uberti, ex titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi), un hombre muy cercano al ex ministro de Planificación, Julio De Vido. Tras permanecer prófugo desde el viernes, cuando la Justicia ordenó su detención, se presentó en los tribunales de Comodoro Py y pidió declarar como arrepentido, tras ser alcanzado por el testimonio de otro imputado colaborador, Carlos Wagner, ex presidente de la Cámara de la Construcción. Hoy el juez Bonadio definirá si lo acepta como arrepentido.