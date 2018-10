4

El presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, rechazó las acusaciones de la diputada oficialista Elisa Carrió, que lo criticó en varias ocasiones y lo señaló como un operador judicial. Este fin de semana la legisladora sostuvo que el presidente iba a tener que “elegir” entre la línea de Angelici o la línea de Carrió. “Macri no tiene nada que elegir, no estoy en el Gobierno”, sostuvo el presidente de Boca en A24.

"Lamento que la doctora Carrió haga estas manifestaciones. No me conoce. No sé qué le dirán de mí. Nunca estuvo conmigo y nunca hablamos. Yo soy presidente de un club. Soy amigo del Presidente y compartimos la pasión por un club”, dijo Angelici.