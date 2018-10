4

El prefecto Daniel Acosta asesinó a Damián Cutrera el 30 de septiembre durante una discusión en el peaje de la Autopista Illia. Tras unos días detenido, fue liberado tras el pago de una fianza de $80.000 y aguardará el juicio por el homicidio en libertad. En una entrevista con TN aseguró que no quiso matar a nadie. “Yo jamás quise terminar con una vida, pensé diez mil cosas en un segundo. Si me sacaba el arma me podía matar a mí o a mi mujer”, aseguró.

“Le pediría perdón a la familia de Cutrera, pero fue un accidente. Yo tampoco estoy bien con lo que ocurrió. No duermo bien, no como, estoy pensando en mi familia y en la de la víctima”, agregó.