BuenMartes: las 7 noticias que tenés que leer para empezar el día con toda la información

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, justificó su resolución.

Luego de oficializar el decreto que habilita a las fuerzas federales a disparar a presuntos delincuentes en fuga, a pesar de que ya no exista peligro ni riesgo de vida inminente, y sin alzar la voz de alto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que si el reglamento policial sólo le permite al uniformado defenderse a sí mismo y no a terceros, entonces no es policía”.

La funcionaria justificó su resolución y señaló que “la dictadura le fue sacando la capacidad de acción a la Policía hasta que llegamos a una Policía de brazos caídos. Queremos fuerzas que puedan cumplir con su rol. Venimos dando la lucha para que la figura central sea la víctima y no el victimario”.

