BuenMartes: las 7 noticias que tenés que leer para empezar el día con toda la información

El economista cercano al Gobierno y ex titular del Banco Nación, Carlos Melconian, aseguró que la Argentina debe avanzar en una reforma laboral. “Si no cambiás, te pasa por encima el mundo”, señaló. “Veo a pymes que me dicen ‘no voté a Macri ni lo voy a votar, pero esta ley laboral no va más’”.

Melconian, amigo personal de Macri, señaló que en otros países del mundo “están pensando en cómo mierda se sacan de encima a los robots y en Argentina estamos con la ley laboral de 1940”.