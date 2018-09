BuenMartes: las noticias que tenés que leer para empezar el día con toda la información

4

El ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciará hoy que no será el candidato presidencial del Partido de los Trabajadores (PT) en los comicios de este año y oficializará la candidatura de Fernando Haddad, ex ministro de Educación y ex alcalde de San Pablo. Se cumplirá así el plazo estipulado por el Tribunal Superior Electoral (TSE) que había intimado a la coalición Brasil Feliz de Nuevo a concretar el rearmado en un lapso máximo de 10 días.

Según una encuesta del Instituto Datafolha publicada la noche de este lunes, el ex profesor universitario logró salir de un pálido 4% para trepar a 9%. Esto lo coloca prácticamente en paridad con el socialdemócrata Geraldo Alckmin (PSDB) y la ecologista Marina Silva (Red), ambos con 11% de intenciones de voto. Por su parte, el candidato ultraderechista Jair Bolsonaro (PSL) alcanzó el 24% y Ciro Gomes (PDT) tuvo el 13% de las preferencias.