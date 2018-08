1

Se trata del abogado Juan Carlos de Goycoechea, ex titular del grupo Isolux Corsan en Argentina, que mencionó a directivos de la multinacional española Isolux en el presunto pago de coimas y sobornos que involucraba además a ex funcionarios. No se descarta que en las próximas semanas otros directivos de la empresa puedan ser llamados a indagatoria.