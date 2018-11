1

El decreto lleva la firma del presidente Mauricio Macri y fue publicado esta mañana en el Boletín Oficial. Establece el pago de un bono de fin de año en dos cuotas, a cobrar con el salario de noviembre y enero para los trabajadores del sector privado, aunque en la Casa Rosada negociaban con el sector público un acuerdo de las mismas características para la administración central, aunque no para las empresas descentralizadas.

Se busca recomponer la fuerte pérdida del poder adquisitivo por la escalada inflacionaria de este año, no alcanzará a los trabajadores no registrados ni al personal doméstico. Se estima que los beneficiarios de asignaciones sociales recibirían un plus, y aún se desconoce qué ocurrirá con las jubilaciones. Tampoco lo percibirán docentes y empleados de administraciones municipales o provinciales.