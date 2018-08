BuenMiércoles: las 7 noticias clave para arrancar el día con toda la información

1

La ex presidenta anunció que permitirá que se concreten los allanamientos ordenados por el juez federal Claudio Bonadio a dos propiedades de Santa Cruz y el departamento de Uruguay y Juncal, en Recoleta, en la causa que investiga el supuesto pago de coimas de empresarios a ex funcionarios de su gobierno.

Sin embargo, Cristina pidió que no haya cámaras ni se divulgue el material a medios de comunicación, que se resguarden objetos de uso personal y que el juez no disponga romper paredes de sus domicilios. “Si encuentran lingotes de oro, millones de dólares o piedras preciosas en bolsas, se los pueden llevar. Pero si encuentran con un anillo o un collar, está claro que son objetos de mi uso personal”, chicaneó la ex mandataria.