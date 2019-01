1

El proyecto que busca reducir la edad de imputabilidad de los 16 a los 15 años para delitos graves será enviado al Congreso para ser discutido en sesiones extraordinarias durante febrero. Sin embargo, el kirchnerismo, el peronismo federal, el massismo y la izquierda ya lo rechazaron o plantearon que se trata de una cortina de humo del Gobierno.

El proyecto busca reducir la edad de imputabilidad mediante un régimen de “resocialización” para los menores que no cometan delitos graves y de reclusión para aquellos que tengan desde 15 años y hubieran cometido delitos graves como homicidios, violaciones o secuestros, entre otros. En el Senado, Miguel Ángel Pichetto no se mostró muy convencido, por lo que podría no prosperar la iniciativa.