El ex conductor de CQC y director de Vorterix ya había cuestionado una eventual candidatura política de Marcelo Tinelli, su eterno rival televisivo y con quien ahora se amigó y suele almorzar a solas. Ahora Pergolini apuntó: “Uno no vota a alguien nada más porque es conocido. Tiene que saber qué quiere hacer, cómo, con quiénes y desde qué línea. Todo eso, de Marcelo no lo sabemos”, dijo ayer en Intrusos.