BuenMiércoles: las 7 noticias que tenés que leer para empezar el día con toda la información

4

El ex juez de la Corte Suprema de Justicia y cercano a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, Eugenio Zaffaroni, comparó el caso del presunto pago de coimas y sobornos de empresarios a ex funcionarios con el conflicto bélico de 1982 entre Argentina y el Reino Unido. “Todo esto son las Malvinas de Macri”, advirtió, en relación a la utilización propagandística de la guerra por parte de la dictadura cívico militar.

Para Zaffaroni, se trata de “un momento en el que se produce una crisis económica como resultado de un programa de endeudamiento veloz, los dólares se fugan y se acabó el financiamiento externo. Esto lo hemos vivido en 1982, en 2001. Hacen algo que distrae la atención”, señaló en diálogo con radio El Destape.