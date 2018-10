BuenMiércoles: las 7 noticias que tenés que leer para empezar el día con toda la información

2

El Tribunal Oral N° 4 leerá el veredicto en el juicio por la tragedia ocurrida el 22 de febrero de 2012, que provocó 51 muertes y más de 800 heridos. El ex ministro de Planificación es acusado de estrago culposo y administración fraudulenta, junto a otros ex funcionarios del Ministerio. Podría ser la primera condena contra De Vido, que se encuentra detenido con prisión preventiva desde hace casi un año en el penal de Marcos Paz, aunque por otros delitos.

Los familiares de las víctimas tienen la expectativa de que el tribunal emita una condena ejemplar contra el ex ministro, que no estará presente pero seguirá la lectura del fallo por videoconferencia. El fiscal pidió nueve años y los familiares exigieron diez de cárcel. La semana pasada, la Cámara de Casación ratificó el fallo de primer juicio por la tragedia y otra tanda de ex funcionarios que fueron condenados en diciembre de 2015 fueron detenidos.