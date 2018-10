5

El coreógrafo no logró contener el llanto al referirse a su batalla contra el cáncer de pulmón que lo afecta desde hace tiempo. Durante una entrevista con Pampita, Pachano relató: “Lo quiero transitar maravillosamente y es difícil entender qué te sucede en una enfermedad. Es un aprendizaje del día a día, le quiero transmitir a la gente que se puede, pero es muy difícil”.

Notoriamente emocionado, dijo que no sabía cuánto tiempo le quedaba de vida, y relató que el cáncer hizo metástasis (se expandió) en el cerebro. “Tener una enfermedad terminal te conecta con un punto muy distinto, aunque le pongo garra. Me gustaría que la vida me diera todo lo que no me dio”, remarcó.