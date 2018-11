2

Ayer por la tarde hubo una gran movilización frente a la Comisaría 2° de Villa Ballester, en el partido bonaerense de San Martín, para exigir Justicia tras el crimen de Zaira Aylén Rodríguez, la piloto de karting de 21 años que fue asesinada delante de su novio cuando motochorros intentaban robarle el auto.

“La policía no tiene nada que ver, los que tienen que trabajar por mi hija son los jueces y fiscales, ellos no pueden hacer nada sin los jueces y fiscales, no quiero agresiones, venimos porque los jueces tienen que trabajar para que la policía pueda actuar”, afirmó el padre de la joven.