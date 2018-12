1

La actriz Thelma Fardín denunció en una emotiva conferencia que fue violada por Juan Darthés durante una gira de la tira Patito Feo, hace diez años. Ocurrió durante un viaje por Nicaragua, donde la denuncia ya fue radicada y certificada por la diplomacia argentina. “Comenzó a besarme el cuello, le dije que no. Me agarró la mano, me hizo que lo tocara. Me tiró en la cama, me corrió el shorcito y comenzó a practicarme sexo oral, yo seguía diciendo que no”.

El testimonio de Fardín continúa: “Me metió los dedos y seguía diciendo que no. Le dije que sus hijos tenían mi edad y no le importó. Se subió encima de mí y me penetró. Alguien tocó la puerta y pude salir de la habitación”. La actriz relató que en ese momento se lo contó a dos compañeras del elenco. “Gracias a que alguien habló, yo puedo hablar y cuando lo dije me encontré rodeada de personas dispuestas a acompañarme”.

