El actor norteamericano, apartado de la serie en 2017 tras las denuncias de abuso sexual contra un joven, publicó un video en sus redes sociales donde asegura que no se debieran creer todas las acusaciones en su contra. “Si no he pagado por las cosas que ambos sabemos que he hecho, ciertamente no voy a pagar por las que no he hecho”, dando por sentado que la mayoría de los fanáticos de la serie quieren que regrese.