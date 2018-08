BuenMiércoles: las siete noticias para arrancar el día con toda la información

3

El juez federal Claudio Bonadio le tomará declaración indagatoria a los empresarios Carlos Alberto Rodríguez y Raúl Vertua, dueño de Servicios Vertua, que estuvo detrás de la construcción del Gasoducto del Noreste Argentino, en el marco de la causa que investiga el pago de coimas y sobornos que fue registrado en ocho cuadernos por Oscar Centeno, el ex chofer del secretario de Coordinación del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta.

Además de los empresarios declararán el ex juez federal Norberto Oyarbide y al mediodía se espera la indagatoria del ex secretario general de la Presidencia durante la gestión de Cristina Kirchner y ex secretario de Inteligencia, Oscar Parrilli, quien recusó al juez Bonadio y pidió la nulidad de la causa, un reclamo que fue rechazado por el propio magistrado.