BuenViernes: las 7 noticias clave para arrancar el día con toda la información

El secretario general del sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, apuntó al presidente Mauricio Macri como el principal responsable de que no hubiera una nueva propuesta para recomponer la paritaria del sector. “Si no hacen una propuesta seria, inevitablemente vamos a tener que ir al paro”, aseguró el sindicalista, que remarcó: “No es posible que se hagan los distraídos, no queremos molestar a nadie pero no nos dan otra salida”.