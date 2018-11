6

El oficialismo solicitó que el Senado convoque a una sesión especial el martes a las 16 para tratar el pedido de desafuero de la ex presidenta y senadora Cristina Fernández de Kirchner, solicitado casi un año atrás por el juez federal Claudio Bonadio en la causa por el presunto encubrimiento del atentado a la AMIA. Sin embargo, el desafuero a la senadora por Unidad Ciudadana no prosperaría, debido a que el bloque peronista que comanda Miguel Pichetto no lo respaldaría. Lo curioso es que la mayoría de los detenidos por esa causa el 7 de diciembre de 2017 fueron liberados meses después, como ocurrió con Luis D’Elía o Carlos Zannini.