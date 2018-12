1

La Sala I de la Cámara federal porteña confirmó el procesamiento a la expresidenta como jefa de una asociación ilícita que tenía como objetivo recolectar coimas y sobornos a empresarios vinculados a la obra pública. También apuntan al ex ministro Julio De Vido, su ex mano derecha, Roberto Baratta, y el ex secretario José López, entre otros. A varios empresarios y ex funcionarios les devolvieron la libertad y le bajaron la imputación.

De esta manera, Cristina quedó al borde de que la Justicia vuelve a pedirle al Senado que le quite los fueros para poder detenerla, lo que ya fue rechazado por diversos bloques del Senado.