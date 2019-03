6

El ex gobernador bonaerense y ex candidato a presidente, Daniel Scioli, lanzó su candidatura a presidente con un acto en el ND Teatro, el mismo lugar donde en 2003 fue lanzada la fórmula presidencial con Néstor Kirchner. El diputado nacional dijo que su “decisión está tomada” y confirmó: “Voy a ser precandidato a presidente”.

Scioli lanzó duras críticas al Gobierno de Mauricio Macri, sobre todo en términos económicos. Además, dijo que “es momento de mirar para adelante con más fuerza que nunca”. “Los mejores días están por venir para nuestro país”, puntualizó.