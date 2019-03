BuenViernes: las 7 noticias que tenés que leer para arrancar el día con toda la información

5

Manu Ginóbili fue el protagonista de un emotivo homenaje en el estadio del San Antonio Spurs, donde el club retiró su camiseta. Ante miles de personas, la estrella de la Generación Dorada contó: “Jamás me imaginé llegar a esto, no tenía tantas expectativas. Yo quería hacer una buena carrera, ganar algo con la Selección. Me desperté y en un abrir y cerrar de ojos estoy rodeado de leyendas hablando de mí”.