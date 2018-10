3

La ministra de Seguridad planteó ayer que hay dirigentes de base que intentan frenar una serie de operativos antidroga en asentamientos y villas. Ante la comisión bicameral de Fiscalización de Órganos y Actividades de Seguridad Interior, Bullrich sostuvo que “ataque hacia las fuerzas de seguridad por parte de determinadas personas que participan de ciertos movimientos sociales”.

Días atrás la ministra se había expresado de manera similar y el titular de la CTEP, Juan Grabois, la criticó fuertemente: “Miran la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio: Bullrich nos acusa de golpistas mientras Elisa Carrió amenaza voltear al Gobierno si no la dejan manejar el Poder Judicial. ¿Por qué no explican la foto de Macri haciendo campaña con el narco Daniel Celis?”.