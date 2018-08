BuenViernes: las siete noticias clave para arrancar el día con toda la información

1

El juez federal Claudio Bonadio les tomará declaración indagatoria a ex funcionarios y empresarios vinculados a la obra pública. Primero será el turno del ex secretario de Obras Públicas, José López, quien pidió declarar ante el magistrado por los bolsos con 9 millones de dólares que intentó esconder en un convento en junio de 2016, cuando fue detenido.

Luego les seguirá el turno al alto ejecutivo de Techint, Luis Betnaza, y al ex presidente de la Cámara de la Construcción, Carlos Wagner, quien también se encuentra detenido. Luego, llegará el turno del ex ministro de Planificación, Julio De Vido. El lunes deberá declarar la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El fiscal Carlos Stornelli y el juez Bonadio creen que integraba una asociación ilícita.