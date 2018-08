BuenViernes: las siete noticias clave para arrancar el día con toda la información

3

La presentó Oscar Parrilli, el ex secretario de Inteligencia y ex secretario general de la Presidencia. Apuntan a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que conducen Gustavo Arribas y Silvia Majdalani por tareas de inteligencia realizadas en las puertas de la sede del instituto Patria. Días atrás detectaron que personal de la AFI se había instalado en un auto justo frente a las puertas del instituto que preside Cristina Kirchner.