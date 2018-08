1

El chófer del ex número dos del ministerio de Planificación Federal Roberto Barrata, Oscar Centeno; el ex titular de IECSA y primo del presidente Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra, junto con el ex CEO de dicha empresa, Javier Sánchez Caballero; y el ex presidente de la filial argentina de Isolux, Juan de Goycochea, son los cuatro arrepentidos que tiene la causa. Sólo Calcaterra no tiene el acuerdo homologado por el juez de la causa, Claudio Bonadio. Se espera que alguno más de los empresarios busque el mismo beneficio.