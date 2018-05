Claves de la semana: el dólar en un raid alcista hasta que el Gobierno le puso un freno

6

De vez en cuando, Domingo Felipe Cavallo abandona el exilio mediático al que se vio obligado hace más de una década y media, cuando sus decisiones desde el Ministerio de Economía - primero con Menem y luego con De la Rúa - provocaron el estallido de 2001. Esta semana rompió el silencio en medio de rumores que hablaban de un encuentro con el presidente Mauricio Macri, los cuales negó de manera tajante.

El ex ministro que condujo la economía hasta llevarla al desastre de 2001 dijo que un estallido de esas características podría repetirse en el futuro. “El 2001 se puede llegar a venir en unos años, si siguen con una política de endeudamiento exagerada y a largo plazo y no cierran el déficit fiscal”, lanzó, como profecía, el ex funcionario.