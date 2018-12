De la pregunta desubicada de Mirtha hasta el repunte de la imagen de Macri: las tapas del domingo

5

En medio de la enorme repercusión que generó la denuncia de violación de Thelma Fardin contra Juan Darthés, la abogada de la joven actriz, Sabrina Cartabia, fue una de las invitadas al ciclo de Mirtha Legrand. En el programa estuvieron además Mailím Globbo, que denunció que fue víctima de abuso de un cura, la actriz Cristina Tejedor, que fue abusada, y los periodistas Eduardo "Tato" Young" y Hugo Alconada Mon.

Los casos de violación fueron el eje del programa, y sobre el final Mirtha le hizo una pregunta a Cartabia que la descolocó. "¿Usted que haría si fuera violada'", le preguntó la conductora, que sorprendió a la abogada con su consulta.

"Ay Mirtha... me parece que es una pregunta muy fuerte, no puedo responderla. Es una experiencia tan fuerte, que te cruza con tal intensidad, que no se puede hacer una respuesta hipotética. Se lo evalúa en el fuero interno de cada mujer y con la circunstancias", le contestó la abogada.