Del Potro en la final, el rezo del Gobierno por la inflación y la estrategia de Cristina: las tapas

4

La ex presidenta y actual senadora nacional, Cristina Fernández de Kirchner, está en las puertas del juicio oral de la causa que inició Vialidad Nacional por las obras adjudicadas al empresario Lázaro Báez que nunca fueron terminadas, pero si cobradas. La ex jefa de Estado será juzgada por "asociación ilícita" y entre los pedidos que realizó para el juicio es que citen como testigos al ex titular de IECSA, Angelo Calcaterra, y al líder del Frente Renovador, Sergio Massa.

El juicio contará con 138 testigos y entre los que aceptó el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), y por pedido de Cristina además de los mencionados tendrá que declarar: el ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner; Sebastián Eskenazi del Grupo Petersen; el titular de Corporaciones América, Eduardo Eurnekian; y todos sus ex jefe de gabinete además del mencionado el ex intendente, Juan Manuel Abal Medina, Jorge Capitanich y Aníbal Fernández.