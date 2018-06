Del "testigo secreto", al As bajo la manga de Nahir: las 5 claves que se vienen en el juicio

3

Marcelo Galarza y su mujer, Yanina Kroh, declararán el jueves. Tal como anticipó BigBang, ambos reforzarán la hipótesis de la defensa de su hija: que Nahir sufría violencia de género por parte de Fernando.

Ambos testimonios estarán alineados con el de la abuela de Nahir, Brígida, quien aseguró haber visto cómo el joven asesinado agarraba del cuello a su nieta en plena calle. ¿Por qué no lo denunció? "Mi nieta me pidió que no le dijera nada a sus padres".