Horóscopo: signo a signo, las predicciones para la semana del 15 al 21 de octubre

Las cosas empiezan a mejorar y hay una luz al final del túnel. Todo comienza a colocarse en su lugar, incluso lo peor, lo que parecía no tener solución. No la pasaste nada bien. De hecho, hacía mucho tiempo que no tenías tantas preocupaciones en tu cabeza. Te tocó pasar un mal momento, pero eso te fortaleció.

Recordá tu vida y mirá un poco atrás. Todo siempre pasó por algo, incluso cuando parecía no tener ningún sentido. Esta semana vas a recibir una visita importante de una persona especial que te va a hacer saber lo mucho que te quiere. Te hará creer de nuevo en la palabra amistad.

Vas a tener una conversación que te va a abrir los ojos. Siempre los tuviste bien abiertos, pero no siempre quisiste ver lo que había. La charla será con una persona con la que vas a saldar diferencias. En el fondo, sólo necesitabas hablar las cosas y desahogarte. No sos tan duro como el resto piensa. No sos una persona sin sentimientos o calidez. Nada de eso. Vas a liberarte de todo, a abrir tu corazón, a dejar que te quieran.