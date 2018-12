Inversiones, Malvinas en un segundo plano y el llanto de Macri: el balance del G20

2

El saldo económico del G-20 para la Argentina fue mejor de lo que pensaban las propias autoridades de la administración de Mauricio Macri; tan sólo en acuerdos comerciales entrarán al país U$D 4.500 millones durante todo el 2019.

Asimismo, se ratificaron todos los pactos preexistentes, como el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por el préstamo stand by de U$D 57.000 millones. No obstante ello, dentro de los equipos económicos de los 19 países que enviaron representación a Buenos Aires la principal duda para buscar apaciguar y llevar calma a sus mercados era política y no económica: el resultado de las elecciones del año que viene.