La ayuda del horóscopo: cómo salir de una relación tóxica, signo por signo

Sos extremadamente sensible y eso, que es tu mejor virtud, puede llegar a ser tu mayor defecto. Lo sabés, porque es lo que te hace flaquear cuando salís de una relación tóxica. Tu relación es muy sensible y, aunque seas una persona fuerte, lo que sentís es frágil y puede romperse si te hacen mal; si no te tratan como te merecés.

Cuando salgas de una relación así, no te escondas debajo de corazas inservibles; no te encierres en tu casa, no te dediques a mirar su perfil en las redes sociales y a pensar en las miles de cosas que perdiste. Lo último que tenés que hacer es entrar en el terreno del rencor y de la venganza. Avanzá, contá tu historia, plasmala en hojas. Tenés que tener en claro lo que no debés volver a soportar en una relación nueva. Y date tiempo, no salgas de una relación para meterte en otra.