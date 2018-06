La condición de Nahir para declarar y por qué se demora el veredicto: las 6 claves que se vienen en el juicio

6

Los padres de Nahir no van a asistir a la audiencia

Se perdieron la mayoría de las audiencias debido a que, como todavía no habían declarado, no podían entrar al recinto. Y, pese a que ya testificaron el jueves, los padres de Nahir no presenciarán el encuentro judicial. De hacerlo, estarían a pocos metros de los papás de Fernando, Gustavo y Silvia. Aunque todo puede cambiar, lo cierto es que hasta las últimas horas del domingo Marcelo y Yamina no iban a asistir.