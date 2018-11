Las 5 claves para entender lo que sucedió y lo que viene en el hundimiento del ARA San Juan

1

La profundidad en la que se encuentra hundido el submarino ARA San Juan hace virtualmente imposible que el Gobierno argentino pueda sacarlo a flote para comenzar a analizar los motivos de la implosión que originó su hundimiento y la posterior muerte de los 44 tripulantes que había abordo.

Eso fue confirmado por el ministro de Defensa, Oscar Aguad, en conferencia de prensa cuando manifestó: "No tenemos medios para rescatar el ARA San Juan, no teníamos medios ni siquiera para bajar a las profundidades del mar y no tenemos equipamiento para extraer un buque de estas características".