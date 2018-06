Las 7 noticias que tenés que leer para empezar el día con toda la información

4

Por la medida de fuerza que encabeza la CGT hoy no habrá transporte público, ya que se adhirieron al paro la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que nuclea colectiveros de corta y larga distancia. Tampoco trenes, ya que se plegaron los trabajadores ferroviarios; ni subtes, debido a que adhieren los Metrodelegados.

No habrá circulación de camiones y si bien el gremio de taxistas se sumó a la protesta, circularán aquellos cuyos choferes no se plieguen a la huelga. No habrá aviones, escuelas ni banco, así como tampoco recolección de residuos, puertos y el Poder Judicial. En los hospitales, solo funcionarán las guardias y el SAME. Las estaciones de servicio permanecen cerradas, así como los comercios y los bares.