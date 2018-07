Las 7 noticias que tenés que leer para empezar este lunes con toda la información

2

La diputada oficialista anticipó que se vienen “seis meses muy difíciles” y volvió a apuntar hacia el kirchnerismo: “Si a vos ter robaron un país y no dijiste nada, el precio se paga”. Durante una entrevista con Jorge Lanata, la líder de la Coalición Cívica descartó romper con Cambiemos: “Hay un golpismo con crisis cambiaria. En marzo me preguntó alguien del PJ si voy a romper o no, y si puedo hacer alianza con algunos peronistas. Yo dije que no rompo, pero parece que todos apuestan a eso”.