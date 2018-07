Las 7 noticias que tenés que leer para empezar este miércoles con toda la información

4

El ex ministro de Energía, Juan José Aranguren, fue apartado casi tres semanas atrás y reemplazado por Javier Iguacel. Ahora, el ex funcionario y ex CEO de Shell dijo que no renunció y que “sintió decepción” porque no quería irse del cargo. Además, remarcó que le resultó ingrato tener que decir “las cosas que nadie quiere escuchar”. “Macri decidió que no correspondía que continuara con la política energética del Gobierno”, aseguró Aranguren.