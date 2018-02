Las claves de la semana: el Congreso debatirá sobre el aborto y los docentes siguen sin acuerdo

4

El miércoles 21F se realizó la marcha convocada por el gremio de camioneros que encabeza Hugo Moyano, los gremios marítimos y portuarios y los de la Corriente Federal de Trabajadores (CFT), junto a ambas CTA y organizaciones sociales y políticas, se movilizaron hacia 9 de julio y Belgrano en rechazo a "la política de ajuste" del Gobierno.

Hugo Moyano descartó que la protesta sea producto de las causas judiciales que lo acechan. "No venimos a amenazarlos, no somos desestabilizadores, somos hombres y mujeres de trabajo que venimos a decirle al Gobierno: 'Señores no sigan aplicando políticas que no sólo hambrean a la gente hoy, sino que hambrean el futuro de nuestros hijos porque hipotecan al país'", disparó y dijo que no tiene miedo de ir preso.