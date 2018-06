Las claves de la semana: multitudinaria Marcha Federal, el veto de Macri y las chicanas en el Senado

3

Cristina Fernández de Kirchner llevaba casi 40 minutos de un encendido discurso en el Senado cuando del costado de su banca desplegó un cartel que tenía impreso un tweet de Gabriela Michetti publicado en 2015, en plena campaña electoral, donde decía “no hay que subir tarifas, hay que favorecer a la gente más humilde”. Durante su intervención hubo chicanas, duras críticas y hasta preguntas irónicas.

La respuesta no se demoró en llegar, aunque no fue cara a cara. La titular del Senado y vicepresidenta eligió Twitter. Allí dijo que por reglamento no puede responderle, y apuntó que “para los sectores con vulnerabilidad socio-económica nuestro gobierno diseñó la tarifa social. No los equiparó con aquellos que más tienen, como hizo su gobierno”.