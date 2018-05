3

El ex presidente y senador del PJ, Carlos Saúl Menem, presentará esta tarde una autobiografía en el Parlamento. Estará acompañado por el jefe de la bancada peronista, Miguel Pichetto. Ayer la familia Menem quedó en el centro de la polémica tras el mensaje de Máximo, el hijo del ex mandatario con la chilena Cecilia Bolocco, quien reveló que su hermana Zulemita lo había bloqueado y no le permitía ver a su padre. Por Twitter, Menem lo desmintió.