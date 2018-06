5

Un hombre de 31 años se suicidó luego de haber asesinado a su ex pareja y de dispararle a su ex suegra y su ex cuñada. Ocurrió en Santiago del Estero, y la víctima es Yessica Coronel, una mujer de 30 años que tenía dos hijos con Marcos Ingrata, de 31, el femicida que tenía prohibido acercarse a su ex por una restricción judicial.