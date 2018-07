4

Joaquín Lavado, más conocido como Quino, autor de la histórica historieta Mafalda, se quejó en un comunicado por una serie de fotos que circularon donde se veía Mafalda con el pañuelo celeste, que representa la campaña anti-aborto. “No la he autorizado, no refleja mi posición. Siempre he acompañado las causas de derechos humanos en general, y lade los derechos humanos de las mujeres en particular, a quienes les deseo suerte en sus reivindicaciones”, sostuvo.