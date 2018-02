Las siete noticias que tenés que leer para empezar este jueves con toda la información

7

No son días fáciles para Cinthia Fernández y Matías Defederico desde que blanquearon su separación. En medio del dolor, los padres de Charis, Bella y Francesca, decidieron compartir con sus seguidores el sentimiento que los atraviesa.

"Las amo y extraño cada día que pasa. Siento la necesidad de decirlo, gritarlo y que me escuchen... pero la realidad no me deja, hasta a veces no me creen", comenzó diciendo el futbolista... ¿con un palito para su ex?

"Sé muy bien lo que somos, la conexión y el sentimiento que tenemos, cada una de una forma particular hacia a mí. Y yo elijo amarlas libremente, no escudándome de su amor genuino. Papá siempre estuvo, está y estará", cerró.